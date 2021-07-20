1名網友日前直擊1名賣香腸的攤販老闆在人潮來往的大街上脫口罩抽菸，照片曝光後，還有人發現該攤販的招牌竟寫著「拎刀西郎」，囂張語氣嚇壞不少人；不少網友說「阿伯很派（兇）喔」、「憤世忌俗的頭家」，有人則起底出該攤商位在新北市瑞芳火車站附近，甚至控訴攤位環境衛生差勁。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片中是道路邊有一個攤販，攤販老闆乍看之下年約50多歲，老闆坐在攤販前不戴口罩，攤販側邊還放置1個用厚紙板製作而成的招牌，招牌寫著4個大字「拎刀西郎」，讓原PO看到後嚇壞，無奈地說「我只是想買香腸」。

1名網友日前直擊1名賣香腸的攤販老闆在人潮來往的大街上脫口罩抽菸，照片曝光後，還有人發現該攤販的招牌竟寫著「拎刀西郎」，囂張語氣嚇壞不少人。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

許多網友則留言笑說，「可以在旁邊開一間銀刀西郎」、「口罩拉這樣，敢吃真的ㄟ西郎」、「他只是一位拎著刀的叫西郎，不要想太多啊」、「憤世忌俗的頭家」、「超派香腸攤」、「有夠派香腸」、「阿伯狠派喔」、「有夠兇，這樣誰敢去買啊？」「看起來就不太衛生，真的不敢去了」

也有其他網友認出該阿伯是位在瑞芳車站附近的1間店家，許多當地人都說店家衛生確實不太好，很常吃完後就會拉肚子；而原PO事後在留言處補充說，拍照當天時阿伯其實都有戴口罩，可能對方一時疏忽，將口罩拿下呼吸新鮮空氣而已，笑說「母湯檢舉，不然阿伯會拿板子打你」，不過仍有另名網友拍到該阿伯脫口罩抽菸的畫面。