【旅遊經 洪書瑱報導】

西拉雅國家風景區管理處於今(2021) 年1月25日成立「大西拉雅觀光圈聯盟」，為行銷整個大西拉雅觀光圈，管理處特別邀請藝人郭彥均及旅居臺灣的土耳其網紅圖佳，共同拍攝旅遊宣傳影片—「大西拉雅觀光圈好FUN鬆」。近期影片已陸續上線，民眾即使防疫在家，也能線上遊，感受旅遊氛圍。

「大西拉雅觀光圈好FUN鬆」是由大西拉雅觀光圈宣傳大使──「郭彥均」帶著土耳其網紅「圖佳」，在大西拉雅地區品嚐在地美食及體驗自然生態所拍攝的影片。影片中包括：體驗關子嶺的泥漿溫泉、品嚐東山咖啡及咖啡特色料理、在中埔山中挑戰攀樹體驗、傾聽會打呼的樹發出的特別聲響、於梅嶺登山步道運動健身，旁邊還有能體會大自然能量的神秘氣場、到玉井購買黃金蕎麥製成的小零食和品嚐蕎麥料理、至左鎮化石園區參觀館內各種化石珍藏、於官田體驗魚菜共生、探索鹽水八角樓、橋南老街、永成戲院等歷史建築，走訪後壁無米樂社區及嫁粧一條街等景點。

無毒有藕便當除此之外，還有季節限定的白河林初埤木棉花道的腳踏車之旅及道地健康的無毒有藕便當。影片將好好介線大西拉雅的特色景點及在地美食。民眾可藉宣傳大使郭彥均以遊戲互動及探索體驗方式，帶領民眾在觀看影片的同時，猶如親身走訪大西拉雅地區。

除了免費觀光影片外，還能抽大獎，自7月11日起至7月18日止，只要前往西拉雅管理處的官方FB粉絲專頁，分享活動貼文及留言，並@2位好友及完成指定影片畫面截圖，即可參加抽獎活動。相關活動將於7月19日抽出得獎者。獎品內容包括大西拉雅觀光圈的旅遊入場券及體驗券等，均可待疫情趨緩後開始使用，使用期限至明(2022)年的6月30日止。

另外，若對大西拉旅遊有興趣，近期也將出版大西拉雅觀光圈專屬旅遊書「FUN遊大西拉雅」，介紹在地特色景點與商家，此書將於各大書局上架！相關訊息可至西拉雅國家風景區管理處粉絲專頁查詢！

※大西拉雅觀光圈好FUN鬆影片:

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圖片：西拉雅風管處提供