八大《WTO姐妹會》線上版首集邀請來自世界各國的女神穿著睡衣亮相，不僅公開自己的睡姿還秀出睡覺必備物品。莎莎分享睡覺的特殊習慣，「我睡覺時一定要在腿中間夾著條狀東西，而且習慣穿破掉或已經不要的衣服。」
郭彥均竟也有同樣癖好：「我是鼠蹊部到膝蓋之間要夾枕頭，而且就算是冬天，膝蓋以下也一定要吹電風扇。」沒想到此話一出立刻引來線上其他來賓好奇，頻頻詢問，「莎莎的衣服破洞是破在什麼位子」、「郭彥均本來下面溫度就比較高嗎」？
首次錄製線上版時，郭彥均的女兒在錄影中途驚喜入鏡，就在各國女神尺度大開談論自己閨房秘密時，他一度遮住女兒的眼睛要她「不能看」。對於，線上版錄製模式，郭彥均覺得興奮：「感謝新科技讓我們以這樣的方式和大家交流，實在太有趣了。」《WTO姐妹會》線上版首集將於7／9中午12點30分在《WTO姐妹會》官方YouTube上線。
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