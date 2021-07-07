這幾天所有台灣人在問的問題都是，「7月12日過後，全台的三級警戒會不會解封或是微解封？」從周末時市區百貨和購物中心回流的人潮，還有戶外景點逐漸湧現的人流來看，三級警戒一個多月關下來，民眾真的都要受不了了。而且因為三級警戒做不了生意的小老百姓，更是煎熬。這幾天如果有上街也會發現，不但出門的人變多，連商家和餐廳也都在忙進忙出，開始在為即將迎來的「可能」解封，做足了準備。

根據中央大學台經中心日前公布「六月消費者信心指數」。在六項子指標中，僅股市投資時機上升，其餘包括家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、物價水準、購買耐久財等五項指標均呈下降。顯然在這波疫情衝擊之下，民眾生活影響甚鉅。而從疫情爆發以來，因為疫苗不夠、三級解封遙遙無期，民眾對政府的不滿情緒逐漸高漲，自然也對政府形成相當大的壓力。

所以其實早在上周開始，親綠媒體就已經開始在帶起7月12日過後，「可能」微解封、餐廳「可能」可以內用的風向。原本還對政府感到相當不滿的民眾，突然之間就看到了解封的希望。接著只要政府陸續宣布相關的配套措施，看起來就會像是政府提出了「解封利多」，並營造一股因為政府防疫有方，所以大家的生活可以回歸正軌的氣氛，一舉扭轉這陣子令人失望的種種防疫舉措。

然而，疫情得以控制，首功是努力配合防疫政策與個人健康管理的民眾。如果不是大家犧牲這麼多，台灣的疫情不會這麼快得到控制。所以疫情趨緩，最大的功臣是高素質的民眾。

其次，當初要不是因為3+11破口，還有疫苗採購不到位的情況，台灣本來是可以不要經歷這一個多月的三級警戒的。疫情的發生是天災，但後續管理出問題是人禍。儘管政府不承認，但如今各行各業受到的嚴重衝擊，甚至累積至今的700多個死亡個案，難道不是政府應該承擔的責任嗎？這些問題就算迎來解封，依舊值得民眾追問，甚至是法律追究。

況且，前一陣子台北環南市場的疫情猛爆，至今還在發酵中，其實還是有不少民眾擔心，一旦真的宣布解除三級警戒，會不會因為跨縣市的流動增加，又爆發下一波疫情？雖然大家真的都很想要解封，但在疫情真正獲得穩定控制、回到三級警戒前的狀態之前，一切都還有很多變數。從其他國家的經驗也知道，急著解封之後，又因為疫情再度大爆發必須再度封城的地方不在少數。

與其一直給民眾希望又落空，政府還是把心思放在該做的工作上，不要再中央、地方互踢皮球，或只顧卸責、大內宣加大外宣，應該盡快備好足夠的疫苗，確實執行該做的篩檢等防疫工作，才有機會盡早迎來真正的解封之日。

（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※