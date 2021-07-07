7/12微解封有望，中部觀光餐飲類股，包括餐飲業的新天地（8940）、主題樂園的劍湖山（5701），今日盤中紛紛爆量衝上漲停！

其中，以宴會為主的新天地，今年前五月營收3.82億元，微幅衰減1.53%；第一季EPS0.27元，年增2.35倍！今日午盤鎖住漲停14.30元、上漲了1.3元，成交量破2200張。

劍湖山今年前五月營收1.5億元，年增近66%！隨著7/12以後微解封呼聲高，目前正值暑假期間，對觀光產業將是利多！今日開盤隨即爆量鎖住漲停3.63元、上漲了0.33元，目前成交量3500多張，還有3800多張買單高掛。

據經濟部統計處分析指出，去年各主要國家餐飲業因防疫管制而營收重挫，但今年以來，隨各國陸續大規模接種疫苗，在有效管控疫情下，消費動能漸次回升，觀察各國復甦的情形，顯見只要疫情能有效控制，且大規模接種疫苗，餐飲業的營業額便可望止跌回升。