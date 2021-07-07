全球迎接解封後的市場變化，內資法人看好上半年走勢落後的科技股，由AI科技主導下的產業趨勢最受青睞！

全球晶片的短缺問題隨著市場解封後，逐漸趨緩，各大車廠無不摩拳擦掌，成為工業類股的領頭羊。富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人黃壬信表示，美國疫苗施打率快速提升，截至6月底7月初統計，第一劑已有67%施打率，預期下一季將由美國帶動其他國家經濟活動轉趨熱絡，由美股從費城半導體指數轉強可窺知，半導體產業將有機會在第三季領軍反攻。

黃壬信認為，新科技與新趨勢的發展仍將持續，並不受疫情限制，因此，建議趁早投資AI科技趨勢包括有：5G通訊與衛星、高端半導體與智慧交通、運輸工具等產業重心。

日盛投信國內投研部主管陳思銘認為，以台股而言，今年高點將落在第四季，且是由電子股領軍。由於電子股上半年都在休息，這樣的休息把戰略縱深拉出來，所以下半年真的很有機會，且電子股占的權值大，只要一漲，指數的動作其實會很快。至於新台幣兌美元匯價，陳思銘認為，下半年美元不會像上半年這麼弱。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，今年來全球晶片短缺現象持續，使新車銷售庫存量嚴重下滑，亦帶動新車價格出現一波漲價潮，不過，受惠於美國經濟強力復甦與逐步解封帶動的旅遊熱潮，第二季汽車銷售量仍較去年同期大幅彈升51%，達440萬輛水準。近年電動車製造成本持續下滑，讓電動車的售價更具競爭力，已經接近傳統燃油車水準，帶動電動車市整體銷售熱潮，除了特斯拉之外，各汽車大廠也紛紛加速電動車研發與推出，加上下半年歐美解封後預期將帶動一波旅遊熱潮，有利於電動車銷售更上一層樓。