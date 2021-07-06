醫療產業中長期前景看好，吸引資金加速流入，近期包括醫療相關ETF、投融資金額，都持續衝高，超越其餘各主要產業。投信法人表示，AI創新技術、人口高齡化的趨勢催動下，將為生醫產業帶來長期向上的成長動能，生醫基金的爆發潛力值得期待。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，今年初通膨壓力陡升，造成市場投資風格轉向，導致過去兩年表現活躍的醫療類股，面臨修正壓力。不過，醫療產業獲利持續向上成長，在股價回檔之際，即吸引新一波資金青睞。

根據大和計量統計，第二季以來，流向全球醫療相關ETF的資金將近60億美元，其中，6月下旬即流入約50億美元，超越其餘各主要產業。動脈橙產業智庫則統計，5月全球健康醫療領域的投融資金額，突破100億美元大關。

常李奕翰指出，AI人工智慧技術導入、全球人口高齡化時代來臨，是催動生醫產業向上成長，並吸引投資人關注的主因。市場先行指標的投融資鉅額交易，5月在數位醫療的交易件數與金額，都超越傳統生物製藥，也領先其他次領域。

資料顯示，今、明、後3年，精準醫療產業的獲利年複合成長率上看35％，相關的生醫主題基金，投資潛力同樣值得期待。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳表示，在人口結構邁向超高齡化的趨勢下，醫療照護產業及生技、科技雙技產業將具剛性需求，也是未來投資商機所在。