台中市長盧秀燕到東山高中快打站關心民眾接種的狀況。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕鬆口，在全國一致裏面，台中市會依地方的情況，有些地方可能再微微地解封。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕7日上午到位於北屯區東山高中快打站巡視，她也首度鬆口，在全國一致下，台中市會依地方的情況，有些地方可能再微微地解封。

台中市7日起一連三天在全市67處快打站為70歲以上長輩、60歲以上原住民施打，市長盧秀燕也到東山高中快打站感謝在場維持秩序的民政、教育人員，以及實際為民眾施打疫苗的醫護人員，也關心民眾接種後的狀況。

面對媒體詢問，目前疫苗接種率提高，加上接連多日零確診，中市有多有解封或微解封的考量；她回應中南部情形相對北部穏定一些，但衛福部長陳時中與行政院長蘇貞昌一再強調要全國一致，她覺得在全國一致裏面，也許會有一點點的不同，台中市會根據中央做出的全國指示後，再做內部檢討，有些地方會再微微的解封。

盧秀燕坦言，在不影響中央全國政策之下，每個縣市會有自己的思考，台中疫情指揮中心這段時間，做了很多的沙盤演練，根據中央可能做什麼樣的指示，地方因疫情的發展，有不同的沙盤考慮和演練，就等這個禮拜，中央宣布完以後，中市會根據地方的狀況，也許中市會有微微的解封。

她強調，當疫情日趨穏定後，必須考量怎麼樣在危機控制、疫情不再升高的情況下讓市民朋友有點經濟活動，同時讓大家可以養家活口，不要經濟受到太大衝擊。