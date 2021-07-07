台灣本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心也開始考慮開放餐飲內用，不少民眾對於7/12能否如期解封非常關心。對此，精神科醫師沈政男昨發文表示，既然可以各行各業分別解封，為何不能分區解封？「全台一日生活圈不代表是一日感染圈」。

沈政男昨在臉書發文表示，台灣7月6日新增27例本土個案，而現在最重要的議題其實是「解封」，中央流行疫情指揮中心已經開始考慮內用的可能，這其實是穩健而非冒進的作法，因為解封必須按照科學，而不是被直覺與情緒牽著走。既然要各行各業分別解封，為何不能分區解封？

沈政男指出，有人說「全台是一日生活圈」，但他認為這個說法並不代表台灣是「一日感染圈」。從這波疫情的確診案例分布圖可發現，以萬華熱區呈現同心圓，越到南部案例就越少，既然如此，從染疫風險較低的地方先解封，不就跟各行各業分別解封一樣，是一種以風險管理為依據的分級解封嗎？

沈政男強調，大家別忘了台灣去年是怎麼清零的，那時許多專家學者說，零確診是因為篩檢數量不夠，所以沒有抓出黑數。事實證明只要持續圍堵，零星的黑數最後還是會熄滅，不會死灰復燃。

沈政男也說，去年就有相關研究指出，無症狀感染者的傳染力較低，甚至可以說「染疫黑數，不見得都會造成群聚感染，有不少其實是無害的黑數。」

針對7/12是否能夠如期解封，指揮官陳時中昨在疫情記者會上表示，如果能有好的預防措施、加上有應變能力，在高強度的管制下，可以走向比較開放的路，但是最終還是要看7/12整體疫情情況才能做決定。