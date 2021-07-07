圓剛(2417)6月營收出現15個月以來首度年減，6月營收為4.12億元，年減10%。外資持股圓剛比重，由年初近1成逐漸調節到2%以下。

圓剛目前已經有2款網路攝影機獲得Zoom認證。包括PW513 4K網路攝影機以及PW315高畫質網路攝影機，圓剛是第一且唯一在Zoom Personal Workspace類別獲得認證的台灣品牌。

圓剛科技表示，為了得到Zoom的硬體認證，產品須經過嚴格實驗室測試，檢驗聲音和視訊品質，確保產品能與完全支援Zoom，進一步確保了在使用Zoom視訊會議平台時，能體驗優質的視訊會議與遠端協作。

隨著全球迎接解封後的經濟，疫情在家上班、視訊會議等生活形態也將調整，不過，是否會出現混合式辦公的新上班主義，目前仍有待觀察。圓剛產品主要提供超廣角的視野範圍、兩倍的數位變焦，讓視訊更加靈活。另外，也有產品提供清晰的4K影像，適用於各類視訊情境，不論個人視訊或小型會議都能使用，更可以使用免費視訊軟體CamEngine，即時的調整影像設定。