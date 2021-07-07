今年因貨櫃海運供給吃緊，還有新造船隻趕不上需求的漲幅，導致缺櫃的狀況發生，還有因船員供給大國印度的疫情嚴重，導致船員出現緊缺情況。同時鹽田港塞港事件漣漪影響擴散到周邊港口，雖然鹽田港的塞港情況已在6月底緩解，但對全球航運的影響仍需數周的時間才能消散。緊接著第三季貨櫃海運的旺季已來到，這個時間點可以說是所有對運費漲價的正向因子全部集合在一起，這對未來運費的維持，甚至續漲是偏樂觀的情況。

貨櫃海運三雄之一的萬海在7/2公布5月自結EPS 2.45元，獲利低於4月，主要受到萬海方面在6月首度進軍亞洲到美東航線，這些開航的新航線導致營運成本5月高於4月，再加上全球塞港問題導致船期延誤，所以有些營收將遞延到下個月。

雖然這些費用增加和船期延誤導致營收遞延的狀況屬實，可是4月自結EPS 2.45元，我們假設沒有費用增加和營收遞延的情況，抓個樂觀的預估EPS 3元，一季頂多9元，一年頂多36元，以10倍的本益比估價，萬海在7/1來到353元，已有可能是預先反應了樂觀狀況下的預估股價。

長榮海運公布5月自結獲利EPS 2.91元，以10倍本益比估值的話，可以保守得到接近3字頭的估價，而長榮目前價格還在2字頭，以預估的EPS跟本益比來看的話，長榮相較於萬海更有補漲空間。

SCFI指數在5月漲幅13%，6月漲幅8.3%

2603長榮5月漲幅13.86%，6月漲幅99.8%

2615萬海5月漲幅53.12%，6月漲幅121.4%

從前面的分析，我們發現，萬海的預估EPS是低於長榮，可是股價卻高於長榮，從SCFI指數6月的漲幅，跟長榮和萬海6月的漲幅比較下，萬海漲幅是高於長榮，而在10倍本益比的估算下，萬海已領先滿足在最樂觀EPS預估狀況下的股價。

長榮在一般法人圈的報告，都有調升目標價有機會到達3字頭以上，目前股價在2字頭雖與法人圈的目標仍有落差空間，過去市場多數在探討為何獲利能力與萬海差不多的陽明、長榮股價會落後這麼多，筆者認為之前除了因萬海的融券空單被資金鎖定軋空外，更重要的是輪流有指標推升本益比價位後，三家公司輪流賺到的價差，遠比一整個族群拉上去的價差還要多，因此綜合上述資料，我們研判陽明目前唯一的變數是現金增資的訂價，而長榮則新船交付後是否會在半年報開始認列，排除了這些非產業面的因素，在未來，長榮、陽明有機會跟上10倍的本益比估值，落後於萬海的潛在漲幅就可以參考注意，但筆者還是建議投資人，今年主要旺季會集中在歐美的第三季末，產業時間還夠，應利用股價回檔接近中期均線時產生的比價空間越大時，才是考慮價值投資的好買點。

（本文作者為摩爾投顧分析師張志誠）

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