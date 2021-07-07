面對中央暫定7月12日三級警戒可望解除，微解封在即，台南市長黃偉哲今天表示，台南準備好了，除了夜市可能解封，在遵守中央防疫指導原則下，大家配合戴口罩下，也考慮開放其他場所，包括學校運動場、公園、戶外展場，例如山上水道博物館、河樂廣場等。

夜市解封接近倒數，網路已有民眾號召揪團逛台南夜市，黃偉哲重申，台南會備好一切防疫措施，歡迎民眾在微解封後光臨台南夜市。他說，台南有「美食之都」美稱，夜市也是台南文化生活之一，他很歡迎民眾前來體驗台南文化，也希望民眾能配合一切相關防疫規定。

他說，原則上，出入口都會進行管制，人流也會進行控管，並且要配合量額溫，商家攤販則要遵循三罩一套政策，戴口罩，戴面罩，食物有遮罩，商家戴手套，一切防疫措施完備，民眾就可以享受逛夜市。

黃偉哲指出，中央已宣布12日可能放寬餐廳內用，至於夜市部分，是否可內用還要跟中央進行討論，原則上，他希望大家都採取外帶，但一切尊重中央決定。