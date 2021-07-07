南市府8到10日加開復興國中大型接種站，3天共9000個接種名額。(台南市研考會提供／曹婷婷台南傳真)

因應台南市疫苗施打年齡層下修，台南市政府推出「台南打疫苗」LINE疫苗預約系統，65-69歲設籍在台南市原6區民眾均可預約，名額為9000人，登記後將於8日至10日在東區復興國中接種，6日下午3點上線，反應熱烈，超過2000人預約。

台南市長黃偉哲表示，16個小時就有2000位民眾預約，可見市民反應非常良好，樂觀估計今天下班前應能預約超過一半以上，目前為止，加入會員的市民也超過2萬人。

他說，由於現在只開放單一施打站，成效良好的話，未來將逐步一批批開放，也可與中央唐鳳政委系統相輔相成，將來這套系統亦可用於其他用途，如登記演唱會門票或市府各項服務，有助推動市政及提高行政效率。

黃偉哲說，選擇開放65-69歲的民眾，是因為該年齡層開始數位落差較小，用通知單寄送，可能緩不濟急，選擇以LINE預約可降低行政負擔，並且LINE預約與電話預約並不衝突，兩者的後台相同，民眾可兩者擇一預約，若重複預約，後台也會進行過濾，只要在預約成功的名單中，就一定能夠施打疫苗，直接前往反而不容易施打到。

研考會說，「台南打疫苗」LINE官方帳號擴大測試範圍，6日下午3點半起至8日晚間11點59分止，做為台南市政府7月8到10日東區復興國中大型接種站的輔助登記工具，設籍台南市中西區、北區、東區、南區、安平區、安南區的市民且符合此次施打資格的市民，均能試行使用。