香港影帝黃秋生去年來台灣定居並取得就業金卡，不久他便接下實境節目《開著餐車交朋友》主持棒，近日則因舞台劇先回到故鄉香港工作。今(7日)週刊則報導，傳聞黃秋生工作時太有個性，讓不少工作人員難以接受，製作單位有意在第3季換角改邀曾志偉主持，但曾志偉沒證實。

因新冠肺炎本土案例激增，實境節目《開著餐車交朋友》第二季錄影工作日前被迫中斷，上月25日黃秋生被爆料急忙回香港，之後經紀人澄清黃秋生此行是為了提前隔離，準備投入8月將舉行的舞台劇《ART呃》，與外界揣測無關，黃秋生更爆氣說在台灣的時候安全得很，並非外界所抹黑的「落跑」，回香港不僅要坐飛機又要到醫院檢測，相當麻煩，「和你們所說什麼台灣危險所以回港毛關係都沒有」。

傳因太有威嚴，《開著餐車交朋友》第三季考慮換掉黃秋生。（圖／中時資料照片）

當時黃秋生經紀人透露，《開著餐車交朋友》第二季目前已經錄了3、4集，其他等黃秋生9月回台灣再繼續進行。然而今《鏡週刊》報導，因黃秋生出道多年，相當有威嚴，整個錄影團隊都相當怕他，他見到腳本不好笑也會封口，讓製作單位有些難為，因此傳出準備在第三季大換角。

傳劇組想找曾志偉取代黃秋生。（圖／中時資料照片）

報導指出，劇組有意找同為香港大老等級的曾志偉接拍第三季，但還在規劃中，希望一樣能創造台港藝人同台的笑料和火花，然而曾志偉年初接下TVB副總重責，是否能抽出時間拍《開著餐車交朋友》第三季還有待確認，經紀人也沒回應曾志偉是否接到邀約。

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