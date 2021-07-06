八大綜合台《娛樂百分百》7日晚將首播線上版「凹嗚狼人殺」，主持人黃偉晉、邱鋒澤領軍隔空交戰、網聚廝殺，觀眾及粉絲們除了觀看藝人鬥智之餘，期待能藉此一窺藝人私密空間。目前人遠在新加坡的邱鋒澤形容線上版錄製「物超所值」，開玩笑表示：「用這樣的方式領薪水，妝髮都省了，還不用搭配下半身，很划算。」難得在鏡頭前展現最真實的樣貌，並逗趣喊：「我皮膚很好，藉這個機會大家可以見證我的顏值到底有多高！」

為了讓觀眾能身歷其境在「凹嗚狼人殺」的氛圍，製作單位把棚內背景沿用到線上當成虛擬背景，對於製作單位的用心及巧思，邱鋒澤說：「這背景一出現，狼人殺的肅殺氣氛全來了！」另外，自「凹嗚狼人殺」線上版推出後，迴響熱烈，5日晚於YouTube上架第二集，再度登上YouTube發燒榜，網友頻頻急問電視播出時間，留言板上也寫出粉絲們的心情，「喜歡線上的大家，更自然也更做自己」。

看到觀眾與粉絲的留言，黃偉晉感性說：「疫情時間，在家跟大家玩狼人殺有種很溫馨的感覺，很開心我們沒有被疫情打敗，仍能努力做『凹嗚狼人殺』給大家看。」有別於以往棚內錄製呈現方式，在賽前分享近況與所處空間，也成為「凹嗚狼人殺」線上版一大亮點，像是邱鋒澤就搞笑聲稱自己在廁所，李懿也大方公開自己的閨房，看著鏡頭裡亂糟糟的棉被，黃偉晉忍不住吐槽：「怎麼一個女生的房間可以像是一個工程師的房間？」