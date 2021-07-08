中央今天(8日)拍板定案，三級警戒延長至26日，但民生業13日起將會「微解封」，指揮中心也在衛福部臉書PO出說明圖卡，但不少人看了反而霧煞煞，引發數千名網友留言批評，更有不少家長大嘆「這什麼邏輯」、「文字遊戲」、「乾脆把小孩送去健身房」。

微解封開放室內如餐廳、電影院與健身房等有條件營業，消息一出，引發網友質疑，數千人到衛福部臉書洗版，表示完全不懂中央的邏輯，痛批指揮中心回答問題模稜兩可，怕業者罵又怕疫情爆發，搞得不三不四，更質疑萬一疫情二度爆發，政府是不是又要怪民眾亂跑。

不少家長更是氣得痛罵：「餐廳可以開放內用吃飯， 小孩不能去學校上課，什麼爛政策」、「我們為什麼要自己為了孩子請無薪假，然後看一堆人出去玩或閒逛？一堆需要現場執行的職業無法線上、無法居家，硬著頭皮要去上班，一堆人卻可以因為你他媽的微解封，可以大肆出遊逛街」、「小孩不能上學卻可以出去玩，希望不要因為這樣又繼續延長了」、「乾脆把小孩都帶到健身房好不好」、「無法理解可以內用、出門玩，卻不能解決上課問題，只好讓父母放無薪價在家帶小孩的觀念」。

還有許多民眾留言怒批：「可以在餐廳內用跟不認識的人、不知健康狀況的人還可能室內超過5人，但彼此間認識的家人不能超過5人聚集在室內」、「賣場、菜市場、上班不算群聚，但是釣魚算群聚」、「家族禁止室內超過5人集會，但電影院可以開放，指揮中心思想我已經跟不上」、「滿滿的邏輯炸彈，中央官員腦袋都壞光了？」、「娛樂場所開放那還三級個屁啊」、「三級要解就解，不解也罷，花招百出弄得大家不知所措」、「學校可以開放操場，但是不能打籃球？」、「2021年最強矛盾對決」、「學校禁止 不得送托 卻開放旅行團 等一些群聚措施 根本矛盾 刻意討好社會大眾 神的邏輯 凡人無法理解呀」、「可以做指甲，然後不能按摩，神邏輯」、「這政府有在用腦嗎」。