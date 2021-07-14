搶攻微解封後國旅旅宿商機，瑞穗天合國際觀光酒店即日起推出「花東縱谷親子四天三夜專案」，連續入住親子溫馨家庭房或親子庭園家庭房四天三夜，其中一晚免費，住宿包含每日早、晚餐，兩位成人加兩位5歲以下兒童專案價29600元起+10%。客房內配備旋轉溜滑梯，讓孩子在室內空間就可盡情放電，徜徉於花東縱谷的好山好水之中。
「花東縱谷親子四天三夜專案」自即日起至7月31日可於酒店官網預訂或電話訂房，入住每房配備旋轉溜滑梯的親子別墅房型，連續住宿兩晚加贈一晚免費，四天三夜一泊二食兩位成人加兩位5歲以下兒童，優惠價29600元起+10%。小朋友能在房間內盡情溜滑梯，爸媽則可在房內放鬆享受瑞穗特有的黃金湯，防疫期間建立親子互動質感好時光。
瑞穗天合國際觀光酒店此次專案的親子溫馨家庭房、親子庭園家庭房皆為兩大床房型，房內妝點了瑞穗天合國際觀光酒店結合在地特色的代言人「乳比」、「柚比」，充滿了童趣與度假休閒的愜意，房間坪數16~18坪，房內配備了小孩最愛的旋轉溜滑梯，並有小球池、積木玩具，打造一個孩童專屬的小天地，也是酒店最受親子客群喜愛的房型之一。
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