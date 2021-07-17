三級警戒微解封的首日例假，台東加路蘭遊憩區只有零星的遊客 。（莊哲權攝）

三級防疫警戒微解封的首日例假，台東縣伯朗大道、多良車站等熱門景點尚未開放，沒有民眾前往，東海岸各景點則僅出現零星遊客，其中，加路蘭遊憩區今天遊客量330人，並未出現預期中的旅遊人潮。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，許多遊客都願意再忍耐，等降級解封後再到台東。

台東地區今天艷陽高照，是出遊的好天氣，不過，主要的聯外省道車輛比以往的例假日較稀疏，東部海岸國家風景區管理處所轄各景點，只有零星遊客，根據統計，一整天下來，小野柳141人、加路蘭330人、都歷處本部209人、三仙台173人、八仙洞76人，共計853人，處長林維玲表示，沒有出現預期中報復性旅遊人潮。

4位從台中開車到台東旅遊的民眾說，他們住在市區的飯店幾乎沒有什麼客人，到了加路蘭，遊客也很少，不會擔心有群聚問題，眺望湛藍的大海，吹著海風，風景很美麗，令人心曠神怡，雖然還是戴著口罩，卻也讓人暫時忘掉煩心的疫情。

此外，包括池上鄉的伯朗大道、金城武樹、天堂路、大坡池，及南迴地區景點多良車站、大武自然生態教育館等，因持續封閉至7月26日，所以沒有民眾前往。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，雖然是微解封的第1個周休，但沒有預期的遊客進入台東縣，以鹿鳴溫泉酒店為例，有200間客房，採取「梅花座」只開放100間，這2天也只有20間訂房；不過，7月26日以後的訂房幾乎要爆滿，可能大家自制力還夠，願意持續忍耐到防疫降級後才來台東。