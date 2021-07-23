行政院今（23日）早宣布，全國疫情三級警戒在本月27日開始調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所都能恢復活動，消息曝光後引發網友熱議，有人形容目前的狀況是「準二級但微三級」，但不論最終規定如何，還是需要將口罩「戴好戴滿」，好好保護自己。

隨著本土疫情趨緩，行政院在今早宣布，全國疫情警戒在本月27日開始從三級調降至二級，相關指引仍待指揮中心公布，不過根據昨晚流出的降級指引草案來看，室內人數限制擬提高為50人、室外人數100人，另外民眾外出時還是必須全程配戴口罩。

消息曝光後很快就掀起網友熱烈討論，在《爆料公社》中不少人都對於這次降級感到非常擔憂，害怕沒過幾天又會升級，紛紛留言：「哪裡來的自信降級…」、「降了後，感覺很快會直升四級！」、「沒普打疫苗怕會再爆發，這樣只會累到醫護人員」、「降級但不解封，傑出的一手」、「這種疫苗施打率還敢降級真心佩服」、「我覺得這樣風險還是很大啊」。

但也有人抱持著比較樂觀的態度，形容目前的狀況就像是「準二級但微三級」，不論最終的規定如何、疫情警戒降到幾級，還是需要把口罩「戴好戴滿」，才能有效保護自己，「還是要自立自強啊，不管外面的世界升級降級，戴好口罩自己保護自己最實在」、「不管降幾級，目前最好的作法，口罩、消毒等等還是必備」。