北市立松山家商畢業生返校活動，因天氣炎熱，許多人體溫超標被擋在校門口，有人搧風，有人用冰水瓶降溫，才得以獲准進入校園。（黃子明攝）

同學離校前在門口拍照留念（黃子明攝）

松山家商畢業生返校拿走的個人物品後離校。（黃子明攝）

學生情侶大方牽手進出校園。（黃子明攝）

學生帶著個人物品走出校門，揮手互道珍重再見。（黃子明攝）

台北市立松山家商在疫情管制降為二級後，今天舉辦畢業生返校活動，讓同學與師長可以見面道別，並取回因學校關閉來不及拿走的個人物品；不料天氣炎熱，許多人體溫超標被擋在校門口，有人搧風，有人用冰水降溫，才得以獲准進入校園，疫情之外，天氣也來攪局。

今年應屆畢業生剛好碰到嚴峻疫情，沒有機會參加傳統正規畢業典禮，成了學習生涯的一次缺憾；松山家商原訂6月1日舉行畢業典禮，適逢實施三級警戒，受室內群聚人數限制，依教育部防疫要求停辦集合式畢典，改為各班透過視訊自行辦理，不過因學生要準備升學考試，有些班級最後也沒有舉辦，甚至學校關閉後，個人物品來不及返校取回，一直擱置在教室裡，讓這批多數在2003年SARS疫情下出生的孩子，18年後又經歷另一個流行疫情衝擊。

台北市今日午前溫度達35度，體感溫度高達42度，許多同學抵達校門口測量體溫就超標，只好在遮陽棚下等待降溫，有人拿著名牌、袋子搧風，有人直接用冰水寶特瓶貼著額頭降溫，老師也耐心多次測量，最終才合乎規定進入校園；對於這次畢業過程的遭遇，廣告設計科的王同學表示，雖然有些遺憾，但能回學校跟老師道別，並拿回自己非常貴重的東西，很開心。

由於已經正式畢業，今天返校同學都穿著便服，有人且盛裝打扮，學生情侶還大方牽手進出校園，大家帶著個人文具和物品離開學校，留下疫情中的高職生涯最後足跡互相道別。