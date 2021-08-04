高雄市長陳其邁答詢時指出，大雨過後，高市部分地區為砂質地形，如果有管線漏水會造成地底下土壤流失，針對昨天凱旋路一案，本來今早工務局才要進場施工，但昨天副市長林欽榮已進場下令今早之前修復。（柯宗緯攝）

高雄這幾天大雨過後，接連出現道路塌陷，昨天前鎮區凱旋路又見「天坑」。高市議員黃捷今（4）日在總質詢時也怒了，她說「不希望看到一個洞才補一個洞」，這問題應該想辦法根本性解決，別再發生很荒唐的事情。

高雄市長陳其邁答詢時指出，大雨過後，高市部分地區為砂質地形，如果有管線漏水會造成地底下土壤流失，針對昨天凱旋路一案，本來今早工務局才要進場施工，但昨天副市長林欽榮已進場下令今早之前修復。

陳其邁表示，經坑洞經查是排水管交接箱涵銜接處有漏水，如今下雨，颱風也要來，因此先填平補齊，後續再把箱涵漏洞補起來，後續會加強箱涵雨水漏水的檢測，以提升公共安全。

「不要看到一個洞才補一個洞！」黃捷提到，昨天前鎮凱旋路道路塌陷問題，但前一天鳳山也有發生類似的事情，勝利路人行道塌陷，去年才剛鋪好驗收，現在還在保固期裡面，為何爆了一個大洞，希望市府根本性的檢討，別再發生很荒唐的事情。