藝人小S近日發文支持參加東奧台灣選手，留言提到「國手」2字，遭大陸網友出征，一夕之間丟了4個大陸品牌代言，粗估損失3200萬台幣，沒想到「金曲歌后」徐佳瑩透過IG限動替選手加油，只因為附上「奧運項目符號」，也慘遭大陸網友圍剿。

徐佳瑩日前在IG限動替台灣奧運選手加油，寫道：「太精彩了，感動不已，謝謝你們這些在世界頂端實現自己的運動員們，沒有比這更勵志的了」，接著附上許多奧運項目符號，包含羽球、桌球、舉重、體操、拳擊、金牌、銀牌、銅牌、高爾夫、射箭等符號，為所有選手精采表現喝采，沒想到卻成為大陸網友出征的對象。

徐佳瑩遭大陸網友嗆滾出去。（圖／微博）

據悉，徐佳瑩附上的奧運項目符號，被指出「只選擇中華隊獲獎的項目」，微博瞬間湧入大批網友留言「希望你能表明一下自己的立場，如果涉及那方面問題，我只能對你說再見」，但也有人跳出來緩頰、「我覺得，網络上聖母太多了，人家為自己歡喜歡的運動員加個油還涉及到立場問題了，那我還给俄羅斯的也加油了呢」「我不太理解，為什么戰純加個油就能被解讀成這樣，我四川人就不能給四川選加油嗎」。

除了小Ｓ、徐佳瑩，天后蔡依林日前轉發戴資穎PO文，並寫道「Respect！！！抱緊緊，超強的」，引發大陸網友不滿，除了要求她別為了錢做雙面人，還發文揚言將她封殺，至於王齊麟、李洋為台灣奪金當日，彭佳慧在IG和臉書清唱《走在紅毯那一天》，還結合國旗歌歌詞，雖然事後將該影片刪除，仍被大陸網友截取畫面留言砲轟。