日本桌球選手石川佳純(Ishikawa Kasumi)在本屆東京奧運，獲得女子團體項目銀牌，讓她獲得全國農業協調組合連合會所提供的6公噸的白米，當作拿獎牌的獎勵品，也讓許多網友直呼: 「這些米也太多了吧!」認為體育選手們慎選贊助商，也是非常的重要。

根據日本媒體Sponichi Annex報導，全國農業協調組合連合會（National Federation ofAgricultural Cooperative Associations）即將提供給桌球選手石川佳純100包米袋，1袋白米60公斤，這些白米總重量6公噸，以日本人的平均用米的飲食習慣，要讓選手石川佳純食用6公噸的白米，100年都不是問題，令許多網友都相當震驚，石川佳純獲得了這麼多米袋。

石川佳純昨(7日)在個人社群Instagram動態分享，去到選手村裡參觀，在選手餐廳裡用餐之外，她覺得不僅茶很好喝，水餃也很好吃，最後要離開選手村的時候，她非常地開心和粉絲朋友分享: 「心裡覺得非常滿足，也買了許多東京奧運周邊的紀念品。」

28歲的桌球選手石川佳純，在母親嚴格的指導下，小學開始練習桌球， 母親為前日本國家代表石川久美，小學6年級的石川佳純，在全日本卓球選手権大會，贏了大學生與高中生勝利，於2006年開始進入日本國家隊受訓。也讓人看到選手石川佳純一路以來，對自己所熱愛的桌球，一路努力與堅持。