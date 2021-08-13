東京奧運7月23日開幕，全台又掀起一篇運動熱潮，接案平台業者根據案件需求的變動，統計奧運開幕至今三周，運動需求從奧運前的1240件，新增至3027件，和奧運前運動課程需求成長144％，體育項目中尤其以羽球最多，成長約四倍，第二三名分別為桌球、跆拳道，成長超過三倍，而空手道、籃球課程的需求也增加超過兩倍，分居四、五名。

接案平台業者李倫家表示，疫情降級，加上奧運賽事火熱開打，提升民眾對體育項目的興趣，接案平台上對於所有運動課程大幅成長，尤其此次奧運羽球男雙李洋、王齊麟的「麟洋配」精湛的球技奪下金牌，世界球后戴資穎，不僅打出場場緊張刺激的比賽，也奪得羽球女單銀牌的好成績，使民眾陷入羽球熱。根據平台統計，奧運前後羽球課程當月需求增加405%，為需求增幅最高的運動項目；桌球教父莊智淵五度出戰奧運、年僅19歲的「桌球天才」林昀儒等人在球桌上與敵對的你來我往，也激發民眾對桌球的興趣，當月桌球教練增加352%的需求量。顯示此次奧運越熱門，或表現越佳的項目，更能激起民眾對於該項運動的熱情。

奧運後運動類接案量成長排名。

李倫家表示，提出找教練需求的案件，不一定是要當專業選手為目的，有些人因為缺乏旗鼓相當的球友，或是為了配合公司社團或親友特定時間，所以希望單獨請教練教學或陪打，而有專業教練指導，可以確保姿勢正確，進一步避免運動傷害。

接案平台上各體育達人收費方式，拳擊、高爾夫球，因為技術門檻高，所以單堂價格也高，費用依據每位教練的經歷、資歷、程度、地點、時段而不同，收費每小時$700-1600元不等；而網球、游泳、羽球、桌球、足球大多在$500-1000元左右；籃球相對普遍，教練每小時$400-800元；跆拳道、空手道單堂大約$200-500元。