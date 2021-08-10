東京奧運8日完美畫下句點，雖然無法開放觀眾進場，但比賽依舊精采，尤其台灣選手在本屆的奧運奪下2金、4銀、6銅的好成績，優異表現和追求夢想的拚勁，更讓大家感動不已，也開始期待3年後的巴黎奧運，而設計Logo曝光後，也讓人好奇背後的含義。

這是巴黎繼1924年後，睽違100年再度舉辦奧運，意義非凡，而2024巴黎奧運Logo也早就出爐，是奧運史上第一個以人臉元素為設計概念的Logo，資深媒體人陳文茜也發文解密其圖像中的玄機。

她透露巴黎奧運的Logo設計把奧運聖火、金牌以及對法國代表性、象徵自由與理性的人物形象「Marianne」（瑪麗安娜）相結合，是聖火也是臉龐、髮型、紅唇的標誌。

2024巴黎奧運Logo。(圖／達志影像)

巴黎奧會也表示，這次的會徽設計，是特別向女性運動員致敬，也回溯到1900年首度開放女性運動員參賽的奧運里程碑，當時賽事也是在巴黎舉辦，加上這次巴黎奧運聯席主席，是由女子殘障田徑員瑪麗阿梅莉勒富爾（Marie-Amélie LE FUR）擔任，這讓陳文茜也忍不住直呼「這是一個多麼動人的國家文明價值！」

巴黎奧運Logo是由 Royalties Ecobranding 設計，連Logo下方的「Paris 2024」也是全新設計，字體簡潔流暢，不過Logo曝光後，出現兩派聲浪，有人認為時尚之都果然很會設計，但也有人認為與知名交友軟體Tinder的火焰符號太相似，可能會影響對奧運的觀感，不夠莊重。