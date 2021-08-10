賽馬「聖男孩(Saint Boy)」一連在東京奧運「闖下大禍」，動保團體群起關心牠的安危，怒轟媒體「把人類的錯誤歸咎於無辜的動物」，畢竟本屆東奧已經有一匹失蹄受傷的馬「Jet Set」遭到安樂死。國際現代五項總會聲明：「我們對聖男孩受到的心靈創傷感到遺憾。」並在推特貼出照片表示牠沒事，馬主說聖男孩只需要好好休息一下。

Here is #SaintBoy back home in Shiga Prefecture.



Saint Boy's owners at the Minakuchi Riding Club kindly provided an update on his condition after being contacted by @Tokyo2020 officials.



They said: "He is in good health although fatigued from competition." pic.twitter.com/oiACwR1wqx — UIPM - World Pentathlon (@WorldPentathlon) August 8 2021

德國女將安妮卡史勒(Annika Schleu)在現代五項的騎馬項目遇到不肯乖乖跳躍的聖男孩，害她得0分而在馬背上大哭，女教練Kim Raisner揮拳攻擊馬屁股而被逐出奧運。另一位ROC選手Gulnaz Gubaydullina騎著聖男孩比賽，牠同樣在障礙前立住腳步，賞了選手0分。

此次參賽的有18匹馬，採用亂數配對，每匹馬都被測試過有能力跑完整個賽道。有人批評安妮卡史勒騎術不佳，然而兩位選手都遇到相同麻煩，在不能怪罪馬匹的前提下，只能說是比賽制度的問題。

國際現代五項總會強調賽制是刻意這樣安排的，選手一定要使用陌生馬匹，分配到馬匹之後只有20分鐘的熟悉時間，這是現代五項自豪的賣點。總會坦承「本屆的意外在高等級比賽很罕見，況且參賽者都是高明的騎師。」

現代五項包含騎馬、擊劍、射擊、游泳、跑步，有人建議乾脆把騎馬改成自由車，但這就違反了此項賽事的核心價值，因為這是由19世紀歐洲「飛騎傳信」的典故演變而來的運動。國際現代五項總會表示會繼續討論調整賽制，目的是維護參賽者與馬匹的安全。