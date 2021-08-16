「從大使館屋頂撤離的情況絕不會發生」，美國總統拜登的保證言猶在耳，1975年「西貢淪陷」慘劇再度上演，塔利班組織15日已全面接收阿富汗政府，美國20年來的反恐作戰、建立阿富汗為現代化國家的努力毀於一旦。

國務卿布林肯強力辯護，美軍已完成反恐任務，全面撤離阿富汗符合美國的利益，但無法掩飾美國軍事、外交災難性失敗的事實。美國對盟友的安全承諾，堅持民主自由人權等核心價值已遭到質疑。

《紐約時報》與美國國會議員第一時間反應，阿富汗淪陷引發國際社會對美國信譽的懷疑，強化了美國不會無限期支持盟友的看法，他們更點名台灣等會有特別強烈的感受。

面對中共的統一目標，台灣安全最大、甚至唯一支柱就是美國的承諾與保證，所有台海安全形勢的分析辯論都是基於美國嚇阻並反制中共軍事行動的想定，即使如此也不保證能遏阻中共。

從阿富汗全面潰敗，台灣必須重新檢討：1，美國是否有足夠軍力維持有效嚇阻？並能瓦解中共攻擊；2，美國是否有堅定政治意志履行對台灣安全保證，軍事介入台海危機；3，國軍是否能夠單獨因應中共的武裝攻擊？美國刻意維持的戰略模糊現在看來是充滿了更多不確定性。

中共武統台灣的可能性確實很低，台海也沒有立即危險，但可預測、可預防的阿富汗悲劇依然發生，說明了國際現實政治沒有什麼是不可能的，民進黨政府已沒有迴避的空間。

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