「以核養綠」發起人黃士修，去年因口罩供需問題，在網路上與許姓網友爭辯論戰，他嗆對方「小孬孬」遭提告，台北地方法院依公然侮辱罪判黃拘役50天，可易科罰金，上訴後，台灣高等法院逆轉改判無罪確定。

高院認為，黃男指網友「小孬孬」，是事實陳述之過程中，夾敘夾議之意見表達，縱令對方感到不快或影響其名譽，但目的既在喚起一般民眾注意禁止口罩出口命令之事，藉此增加公共議題之瞭解程度。

高院指出，黃男非以損害許姓網友名譽為唯一目的，他指摘對方用語雖嫌聳動誇張或尖酸刻薄，仍應認其言論內容屬於合理評論範疇，難認有侮辱之犯意，因此判決無罪。

去年初新冠肺炎衝擊全台，為因應疫情及防疫需求，當時衛福部宣布，口罩輸出禁令延到去年6月，但香港屈臣氏卻宣布在分店可買到中衛產製的口罩，黃於是在臉書發表文章，質疑中衛違反衛福部的禁令。

雖然中衛緊急發聲明澄清，強調流通在國外的是庫存貨，並非徵收口罩後仍出口國外，但黃男的貼文引發爭議，網友與他互槓，黃指責許姓網友邏輯不通，雙方在網路你來我往嗆聲，黃要對方「回去多讀點書，我等你提告，一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬」，後來網友真的提告。

檢方傳訊時，黃士修解釋，只是單純評論網友的法律見解。但檢察官認為，「孬」是沒有膽識、怯弱的意思，與法律見解的好壞評價無關，是辱罵貶損對方人格，依公然侮辱罪起訴黃。