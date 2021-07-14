日前中央流行疫情指揮中心宣布，全國三級警戒延長至7月26日，看在疫情稍稍趨緩的狀況下，台北市12區運動中心將在7月16日有條件開放，但營業時間調整為下午2時至10時，其中，大同區運動中心已在昨（13）日率先開放，首日秩序良好。

根據台北市體育局公告，各區運動中心營業時間將調整為下午2時至晚間10時，除大同運動中心率先解封外，其餘11區運動中心皆將在16日恢復營運。

昨日下午2時不到，大同區運動中心已經有民眾排隊等待進入，這是台北市12區運動中心第1個恢復營運的。除了基本戴口罩、量體溫、消毒與實聯制，進入中心後每4平方公尺最多1人為原則，單一空間不超過20人，只開放健身、有氧、桌羽球等5設施，羽球只能單打，希望將防疫做到最好。

對於微解封措施，1111人力銀行發言人黃若薇指出，多數民眾、上班族與學生族，都已在家悶了超過2個月，都渴望解封，但大家仍應該保持自律與警覺性。此外，因應三級警戒持續延長，多數企業仍維持分流上班、在家工作，1111研發多年的「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，提供APP讓在家上班同仁可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據，實現遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。

【台北市12區運動中心微解封時間】

大同運動中心：13日起開放，時間為下午2時至晚上10時。

其餘中山、北投、中正、南港、萬華、士林、內湖、信義、松山、大安、文山運動中心：7月16日起開放，時間為下午2時至晚上10時。