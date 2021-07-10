今年暑假孩子們待在家的時間變多了，玩具品牌樂高首次運用線上互動與大家相見，結合大小朋友都喜愛的樂高城市系列，打造獨一無二的「樂高市民連線，樂在砌中」線上版暑期活動，活動自7月9日起至8月15日止，即使宅在家不出門也能在活動網頁上暢遊樂高市，不僅可與家人一起玩大人小孩都適合的線上版樂高城市賓果，還有線上版樂樂夾遠端操控真實機台，贏得遊戲即有機會抽中暑期驚喜小禮物！

2021年台灣樂高首次透過線上網頁版互動邀民眾一起同樂，在暑期推出「樂高市民連線，樂在砌中」邀全民一起連線參與樂高暑期活動。本次樂高活動特別運用適合各個年齡層的樂高城市系列打造樂高市，結合小孩或大人都喜歡的賓果及夾娃娃遊戲，全體樂高市民皆可在網頁版上參與「樂高城市賓果」及「樂高樂樂夾」，完成指定任務即有機會獲得台灣樂高特別準備的樂高市民福利。

今年夏日暑期線上活動「樂高市民連線，樂在砌中」，由樂高認證大師黃彥智特別打造樂高城市作為首波預告，邀大家化身樂高市民，共同完成任務創意拼砌。即日起鎖定樂高暑期活動網頁與樂高粉絲專頁，7月19日起將不定期推出「支援前線任務」，邀請消費者發揮創造力，拼砌出城市裡的大小風景。此外，樂高更邀請知名Youtuber參與，運用樂高城市系列發揮創意打造自己的樂高城市故事，蔡阿嘎與二伯特別將城市系列場景搬上樂高賓果，打造大型實體版樂高城市賓果，為單純的賓果挑戰增添樂趣。此外，因應work from home的遠距互動，HowHow更邀請工作室成員，將時下最流行的你畫我猜用樂高積木打造進階升級版。專屬HowHow特色的樂高版「我拼你猜」，透過樂高拼砌發揮創意，更考驗大家的想像力，絕對是今年暑假所有大人、小孩都不可錯過的樂高創意新玩法。

樂高城市系列讓每個人都能化身城市裡的一份子，透過盒組中的多元場景滿足所有小朋友打造自己城市的夢想，無論是市中心、城市住家、滑板公園或是城市中不可或缺的中央廣場，更有化身城市英雄的警察或是消防場景。今夏城市系列新品除城市中常出現的各種交通工具、建築或是不同的情景角色外，更推出一系列野生動物相關場景，讓孩子們用樂高從城市走向大自然一起探索戶外，自行拼砌並創造屬於自己的故事。

樂高暑期線上活動「樂高市民連線，樂在砌中」活動網頁於7月9日中午12點上線，暑期獨家滿額活動即日起至8月15日，指定通路消費滿$1600即可獲得「樂高小攤車」，於momo樂高官方旗艦館及樂高授權專賣店購買任一樂高城市系列產品滿$2000即可獲得「樂高城市系列收納箱」，於momo樂高官方旗艦館消費滿$2800更可獲得獨家贈禮「樂高熱狗快餐車」，多樣樂高暑期好禮，換完為止。