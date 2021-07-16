市議員吳敏濟16日邀市府相關單位會勘，爭取甲安埔設置7處uBike2.0站點。（陳淑娥攝）

市議員吳敏濟16日邀市府相關單位會勘，爭取甲安埔設置7處uBike2.0站點。（陳淑娥攝）

公共自行車是先進城市公共運輸最後一哩路，台中市議員吳敏濟16日邀市府相關單位會勘，爭取甲安埔設置uBike2.0站點，將新增7處包括大安濱海樂園、外埔忘憂谷、大安國中等地點，綿密站點構築高效路網，以滿足使用需求。

台中市府去年底啟動「iBike倍增計畫」，目標新增1000個站點，8月底可完成全市329個1.0站點升級，取代3分之1到2分之1的1.0版自行車。

吳敏濟表示，公共自行車是先進城市公共運輸最後一哩路，7年前他提案爭取中市建置公共自行車系統，在甲安埔陸續設置16個iBike站點，本次再增加7個uBike2.0站點。

包括大安區大安國中、大安濱海樂園、東安休閒公園；大甲文武公園、華龍國小對面社區活動中心停車場、日南國小；外埔區為忘憂谷。選址第一個重點著重於上學、上班、接駁等功能，讓公共自行車充分融入居民生活中，提高週轉率達到節能減碳目標。

其次是觀光，除了大安濱海樂站外，就是外埔秘境忘憂谷站。吳敏濟指出，2年前爭取建設忘憂谷大甲溪堤頂自行車道，uBike2.0站點位於忘憂谷入口處的國3高架橋下，外來遊客停車後改騎自行車遨遊於堤頂，一邊欣賞四季色彩變化的農田，一面眺望壯闊的大甲溪和出海口風光，滌淨塵囂，樂以忘憂。近年他更爭取忘憂谷低度開發，增設座椅、公廁等基礎設施。

大安國中校長國立民表示，全校師生對於uBike期待已久，該校位於大甲與大安濱海樂園的中繼點位置，設uBike站點有助於城鄉往來展以及觀光的推展，可以取代一部分家長的接送，對於社區居民也是一大利多。

松雅里長陳富國說，鄉下孩子喜歡自由自在騎車出門，自己子女目前就讀大安國中，是直接受惠者，感謝吳敏濟議員為大家帶來全新生活體驗。

交通局交通工程科長周志遠表示，uBike2.0與1.0版的最大區別在於2.0版龍頭配有太陽能供電車機，提供悠遊卡及手機QRcode掃碼租車服務，停車柱上另有一小太陽能板，具夜間警示功能。2.0版利用太陽能取代市電，建置速度迎來飛躍性提升，站點選址靈活且施工容易，1.0版設一站要花2個月，2.0同樣時間可完成100站。