東京奧運即將於7月23日開幕，中華電信首度以VR線上方式進行記者會，宣布奧運VR模式將帶領全台粉絲一起身歷其境，彷彿置身在現場的熱血氛圍中，觀賞地表最優秀選手的頂尖對決。

為迎接眾所矚目的東京奧運，中華電信首次推出VR轉播，讓消費者體驗沉浸式的觀看運動賽事，還能隨時切換視角，讓千里外的毫秒輸贏在眼前一個指尖的距離呈現，享受身歷其境的觀賽體驗，更能異地共賞奧運、彼此互動，讓看奧運變得更有趣！

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信以最高規格迎接奧運，除了使用4K超高畫質直播賽事，VR新技術也同步全球，提供國內首次的奧運VR轉播。中華電信期盼能在疫情期間，讓全台民眾都能在任何地方見證奧運現場的每一刻精彩瞬間，一起為台灣英雄們加油！」

中華隊隊員比賽時的一舉一動，可藉由中華電信MOD、Hami Video首開先例推出4K超高畫質直播，呈現台灣選手在賽事中的精采瞬間，Hami Video運動館、電視館及中華電信5G客戶更可透過VR模式，完整觀看奧運現場360度情境，讓客戶在熱血氛圍中觀賞精彩比賽。

中華電信將於7月23日舉辦奧運開幕線上派對，除了有「木曜女神」知名藝人一同參與，也邀請全台加油團粉絲一起體驗VR虛擬社群互動，收看MOD 4K超高畫質開幕式轉播，派對將同步在中華電信YouTube官方頻道及Hami Video粉絲團線上直播。

為讓民眾感受嶄新的5G行動娛樂體驗，中華電信推出「VR-Share租賃服務」，7日租金350元，輕鬆將萬元VR帶回家，期間再加贈Hami VR免費體驗序號，等於每天只要50元就可體驗奧運VR，租賃完畢再贈$2000 VR設備折價券；7/31前申辦指定方案，除享手機優惠價外，再送VR頭盔好禮3選1，即可使用VR體驗精彩奧運轉播！

此外，即日起至110年8月31日止，於中華電信全台門市申辦指定方案，並於活動期間至指定網站登錄，每月抽出VICTOR勝利體育中華隊運動外套及手持舒摩器各100名，最後再加碼抽出50名幸運球迷參加世界球后戴資穎見面會，越早參加得獎機會越多！