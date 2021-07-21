NCC委員會議21日通過「特定電信服務市場界定」的諮詢文件，初步界定五大電信業務，將引進管制機制，針對「有顯著市場地位者」（SMP），進行電信接續費、電信X值、寬頻上網批發及零售價格管制。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，初步界定未有效競爭、須事前管制的特定電信服務市場，包括固網語音零售、固網寬頻零售、固網批發、固網語音接續、行網語音接續等共五個服務市場。

業者分析指出，由於中華電信在上述多項業務居於市場主導地位，預期仍將被納入SMP，各項「被管制」的價格，在推出消費市場之前，需事先經過NCC審查。

「電信法」時代，NCC係依照「業務別」界定SMP，也就是2020年之前依據固定網路、行動網路兩項業務，分別界定SMP，當時，固網的SMP業者只有中華電信一家，而行動網路的SMP業者則包括中華電、台灣大及遠傳電信，4G發展後期，因4G競爭激烈導致資費廝殺幾乎「濺血」，NCC因此解除電信三雄的SMP管制。

新的「電信管理法」去年七月一日正式上路後，NCC決定參考歐盟作法，引進市場界定及市場競爭評估機制，並針對「認定特定業者對該市場具有顯著力量」，採取相應的「事前不對稱管制措施」。

翁柏宗21日表示，所謂「事前不對稱管制措施」，包括像行動語音接續費、電信X值、寬頻上網批發及零售價格進行管制，其他服務市場則以一般義務為原則、給予業者更大經營彈性空間。

進入5G時代，NCC擬重啟對電信業設立SMP管制，未來如何反應在5G消費市場價格？將備受市場關注。

「電信管理法」的立法精神，以朝向解除不必要管制為方向，但是NCC在「電信管理法」時代，仍將鎖定特定服務市場的特定業者進行SMP管制，是否符合「電信管理法」的立法精神，以及全球產業發展趨勢？部份業者認為仍有爭議之處。