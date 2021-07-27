記憶體大廠旺宏今日召開法說會，即將出售的6吋廠成為法人焦點，旺宏高層針對此問題回答閃爍，甚至給出許多不確定的答案。法人認為，在世界各國均致力封鎖半導體設備出售至中國大陸的關鍵時刻，恐為旺宏出售6吋廠增添許多變數。

旺宏6吋廠於去年即已釋出將出售的消息，但直至今年為止，6吋廠遲遲無法順利出售，市場謠言紛傳，更傳出將由中國大陸的半導體廠商金沙江集團得標，但緊接著就有屬名旺宏小股東刊登半版聲明，呼籲旺宏吳董事長為台灣留下一座半導體廠。

科技業者認為，半導體設備雖已列台灣軍商兩用貨品、技術出口管制清單及我國戰略性高科技貨品出口實體管理名單，但若廠商有能力將設備拆卸後轉兩三手運至中國再組裝，恐怕就能以「化整為零」的方式規避出口管制。

先前立委郭國文曾表示，他已經將手上掌握的陳情檢舉函及相關資料轉交給經濟部，經濟部也已函轉檢調單位調查是否有違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》或《貿易法》之虞。

郭國文表示，目前經濟部國貿局提出的管制方式並不完善，他已要求國貿局務必在最短時間內掌握案情，提出更完善的防範措施。也要求陸委會和科技部提供必要的橫向資訊交流或技術協助。