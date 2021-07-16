北市府15日公布有確診者分別10、11日到過內湖IKEA（宜家家居）、Costco（好市多），因此從15日暫停營業至17日，怎料內湖家樂福也驚傳有確診者足跡，16日緊急暫停營業1天大清消，預計17日上午9時恢復營業。

內湖家樂福今天在店門前立起大型告示板，指出配合政府單位指示，暫時停止營業，全店進行消毒作業，預計17日上午9時恢復營業，同時也在官方臉書、Google上修改營業時間。據悉業者15日晚間接獲北市衛生局通知，有確診者足跡到訪。

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北市＋9 確診足跡涉多家賣場
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