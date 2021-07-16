驚傳確診者來過 內湖家樂福緊急停業1天清消 11:102021/07/16 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖家樂福驚傳有確診足跡，16日暫停營業。（摘自家樂福內湖店 Carrefour臉書／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市府15日公布有確診者分別10、11日到過內湖IKEA（宜家家居）、Costco（好市多），因此從15日暫停營業至17日，怎料內湖家樂福也驚傳有確診者足跡，16日緊急暫停營業1天大清消，預計17日上午9時恢復營業。 內湖家樂福今天在店門前立起大型告示板，指出配合政府單位指示，暫時停止營業，全店進行消毒作業，預計17日上午9時恢復營業，同時也在官方臉書、Google上修改營業時間。據悉業者15日晚間接獲北市衛生局通知，有確診者足跡到訪。 扯爆！雨水下水道剛完工 挖開驚見涵管被鑿穿 中市府：追究責任 北市＋9 確診足跡涉多家賣場 #內湖 #家樂福 #確診者 #足跡 #消毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 就愛逛賣場 家樂福內湖店停業3天 17:172021/07/16 生活 超模確診新冠曾到2大電視台錄影 南韓演藝圈爆發疫情危機 15:392021/07/16 娛樂 彰化確診者曾搭火車到屏東逛商圈、見客戶 縣府急消毒 16:192021/07/16 生活 內湖大賣場全中 家樂福今閉店消毒 11:082021/07/16 生活 在好市多、IKEA、全聯後 內湖家樂福今起閉店3天清消 14:272021/07/16 生活 賣場傳確診足跡但停業標準不一？ 黃珊珊：視賣場特性 個案停留區塊判斷 17:112021/07/16 生活 北市站前、誠品地下街累計6例確診 黃珊珊鬆口：類似群聚感染 16:292021/07/16 生活 彰化連續嘉玲後今添1確診 男子社交圈跨3縣市 10人遭匡列 14:432021/07/16 生活 全程戴口罩仍染疫！桃園個案曾接觸確診者 急匡列10人居隔 16:342021/07/16 生活 覆蓋率劑次統計 柯嗆不要自己發明 04:102021/07/16 地方新聞 快遞員工染疫 62親友採檢 04:102021/07/16 地方新聞 生活熱門新聞 爭取到3萬劑疫苗 嘉義市18歲以上民眾全面開打 - 生活 打完莫德納第二劑 美女營養師曝48小時內症狀：4小時後最可怕 - 生活 Delta變種再拉警報 彰化男出差屏東確診 急驗病毒序列 - 生活 814萬人預約第三輪疫苗 不再苦等莫德納 81萬人回頭勾AZ - 生活 感染源不明 彰化確診男曾赴屏東 到過永靖全聯、員林市場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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