北市衛生局今日公布確診足跡。（北市府提供）

北市衛生局今日公布確診足跡。（北市府提供）

台北市衛生局今日公布3例確診足跡，分別為案15560、案15562及案15609，其中2名個案感染源不明、1人為確診者接觸者。足跡中指出，個案曾去過蘆洲三蘆市場、松山壹號店、7-11福源店等地，搭過火車、捷運等大眾運輸工具。

衛生局指出，案15560於20日確診，初判感染源尚待釐清，16日晚上乘坐高鐵返回臺北，搭捷運從台北車站至士林站，18日上午至蘆洲三蘆市場，19日上午乘坐高鐵回臺南，個案曾到過的蘆洲三蘆市場環境已完成清消。

此外，案15562於19日確診，初判感染源尚待釐清，為7-11福源店員工，工作場域20日已完成清消，並停業3天至23日。

另名案15609為桃園個案，21日確診，感染源為案15504 （桃園市確診個案），個案為CITYLINK松山壹號店無印良品員工，21日CITYLINK松山壹號店因案15540於15日足跡已完成清消，CITYLINK松山壹號店全館1、2樓於22日停業一天，3樓於22日至24日停業3天。