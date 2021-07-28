大陸國家衛健委網站28日通報，7月27日0-24時，新增確診病例86例，其中本土病例55例（江蘇48例，四川3例，遼寧2例，雲南2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。江蘇48例之中有47例在南京、1例在宿遷；四川3例是成都一家人，都有湖南張家界、鳳凰古城足跡，加上先前遼寧大連發布有3例新冠無症狀感染者，也有湖南張家界和鳳凰古城活動史，廣州疾控中心特別提醒有相關旅遊史民眾，要主動報備。

大陸國家衛健委網站通報，大陸新增確診病例86例，其中境外輸入病例31例（雲南16例，福建3例，廣東3例，四川2例，北京1例，天津1例，上海1例，山東1例，湖北1例，陝西1例，甘肅1例），本土病例55例（江蘇48例，四川3例，遼寧2例，雲南2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

江蘇省微信公眾號「健康江蘇」28日通報，7月27日0-24時，江蘇新增本土確診病例48例（南京市報告47例，其中5例為無症狀感染者轉為確診病例；宿遷市報告1例），23例為輕型，25例為普通型。新增本土無症狀感染者1例，為南京市報告。以上病例均在南京定點醫院隔離治療。

7月20日至27日24時，南京市累計報告本土確診病例153例（其中輕型81例、普通型68例、重型4例），本土無症狀感染者2例；宿遷市累計報告本土確診病例2例（均為普通型）。

四川成都微信公眾號「健康成都官微」28日通報，7月27日0-24時，成都市新增報告新冠肺炎本土確診病例3例。疫情發生後，成都市立即啟動應急處置預案，迅速進入應急狀態，開展疫情處置工作。成都新增3例新冠本土病例：係一家三口，曾去張家界等地遊玩。

經初步調查，病例1，男，34歲；病例2，女，33歲；病例3，男，7歲，是一家三口。7月17日自成都天府機場乘坐CA8581航班至長沙黃花機場，7月18、19日途經長沙市、懷化市抵達張家界市。7月20至22日在張家界、天門山森林公園、大峽谷等地遊玩。7月23日、24日在常德市旅遊，7月25日由常德桃花源機場乘坐MU9886航班返回成都天府機場。7月26日，主要在優品道曦岸、廣福橋北街、十二橋路、東坡休閒廣場附近區域活動。

此前發生Delta變異型疫情的廣州疾控中心緊急提醒，去過張家界和鳳凰的人員請主動報備。

微信公眾號「廣州疾控i健康」28日消息，廣州疾控緊急提醒：張家界和鳳凰來（返）穗人員請報備。根據大連發布消息，3例新冠無症狀感染者曾有湖南張家界和鳳凰古城活動史，活動軌跡涉及多個餐廳、酒店、購物場所及旅遊景點。為做好廣州市疫情防控工作，廣州市特別提醒市民注意。