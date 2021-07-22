22日，日本東京又多增1,979位新冠病毒患者，並已連8天都是千人以上。

東京21日有1,832位新病例，目前，東京仍在實施第4次新冠疫情緊急狀態。同時，23日東奧復賽將正式開幕。

在7月的第一周，東京平均每天有631例新冠病例。第二周的每日平均值升至823例，然後在第三周狂增至1,277位。

6月，東京共有12,979例新冠病例，平均每日確診數為432.6，低於5月的705。

從新冠爆發以來，至21日為止，東京共有2,276位因新冠病毒喪命。同時，東京總染疫數也增至19.5萬左右。