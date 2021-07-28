中央流行疫情指揮中心宣布自昨天起，全國調降疫情警戒為第二級警戒，法務部要求所屬機關全力配合，並取消居家、異地辦公措施。不過，法務部綜合規畫司有科員因與確診者足跡重疊，28日被衛生局匡列，通知住防疫旅館，法務部28日傍晚進行清消作業。

中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日全國調降疫情警戒為第二級警戒，法務部要求所屬機關，全力配合二級管制作為及依照指揮中心所訂的防疫指引及通案性原則，延續適度鬆綁措施，嚴守相關防疫規範，並自27日起取消居家、異地辦公措施。

不過，法務部今接獲台北市衛生局通知，指綜合規畫司科員因與確診者足跡傳疊而被匡列，並通知住防疫旅館，法務部為機關人員安全，傍晚進行清消作業。

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