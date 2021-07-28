確診病例激增 雪梨再封城1個月 22:202021/07/28 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情又見惡化，澳洲新南威爾斯省政府28日宣布，第一大城雪梨將再封城1個月，即日起到8月28日為止。當局周三通報，雪梨在過去24小時新增177起確診病例，是自6月中發現群聚感染以來的單日新高。該起機場巴士司機引發的群體感染Delta病毒事件，已有超過2500人染疫。 日本新增確診飆9576例創新高 逾半數在首都圈 南京疫情擴散 再新增6個中風險地區 #雪梨 #封城 #確診病例 #新冠疫情 #惡化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AIT油漆工打2劑BNT仍確診 匡列18人 04:102021/07/28 焦點要聞 中市境外＋1 印尼確診台商搭醫療專機返台治療 16:152021/07/28 生活 《國際社會》確診數再創新高 雪梨封城延長1個月 14:502021/07/28 財經 重新封城衝擊 法國7月消費者信心指數下滑 22:342021/07/28 財經 北市＋6半數找無感染源 柯文哲：平均篩檢千人才找到1確診者 15:552021/07/28 生活 拜登考慮強制要求聯邦員工打疫苗 但不再封城 13:032021/07/28 國際 疫情警戒兩個半月 侯友宜親吐「這兩件事我最痛」 11:502021/07/28 生活 《國際社會》壓不住Delta變種 韓每日新確診1896再創高 09:442021/07/28 財經 高雄驚傳確診 2人感染源未明 1人曾與北部友人聚會 15:452021/07/28 生活 新北增8例確診 劉和然：全是居隔案例 15:552021/07/28 生活 北市長照中心再爆4確診 這次竟是社會局管轄的機構 13:592021/07/28 生活 財經熱門新聞 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 跟台積電無關！ 蘋果缺晶片燒到iPhone 下半年拉貨危機仍是它 - 財經 長榮、陽明殺到見骨 傳高雄大戶墊丙60億慘遭斷頭 - 財經 財政部雲端發票專屬獎雙胞案 小七再添4名百萬得主 - 財經 運價狂飆漲不停 航運能進「超級周期」？專家曝欠缺1要素 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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