新冠疫情又見惡化，澳洲新南威爾斯省政府28日宣布，第一大城雪梨將再封城1個月，即日起到8月28日為止。當局周三通報，雪梨在過去24小時新增177起確診病例，是自6月中發現群聚感染以來的單日新高。該起機場巴士司機引發的群體感染Delta病毒事件，已有超過2500人染疫。