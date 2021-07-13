全國三級警戒延長至7月26日，7月13日開始實行微解封，不過微解封前似乎許多人早按耐不住，許多觀光景點已湧現不少遊客，對此，前主播蕭彤雯透露上週帶著兒子到公園放風，卻看見人潮湧現，甚至還不戴好口罩，嚇得她立刻帶小孩打道回府。

蕭彤雯表示上週六是三級警戒後，睽違兩個月再次踏進運動公園，帶著兒子的她想說若人潮不多，全程戴著口罩走路應該還好，沒想到不僅人潮眾多，連拉起黃色封鎖線的遊戲區，都有好多小孩在裡面玩，更眼見許多人口罩都沒戴好，當下兒子吵著要去遊戲區玩，立刻遭到她當場拒絕，被反問：「為什麼他們都能去」，她則強調：「他們做的事情是違反規定的，而且對自己很危險。明知道是不對的事，為什麼你還要去做？」

蕭彤雯當下進去不到五分鐘就出來，連操場跑道都沒見著，在於眼見此驚人景象，決定立刻打道回府，她表示知道大家悶壞了，但目前外面真的沒那麼安全，雖然出去走走並非不行，但還是要時時刻刻保有警覺心，眼見苗頭不對就離開，因為最重要的還是要照顧好自己，不論內外保護都不能少。

對此，網友紛紛留言：「拉封鎖線就是不讓人進去了，而且設備最近一定都沒有維護了」、「有些大人錯誤的行為，我們真的很難跟孩子解釋為什麼」、「拉線進去玩，受傷了又哭著要國賠」、「這兩週不止運動公園人變多，連路上行人都多了」。

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