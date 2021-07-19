市議員王立任與地方企業家王俊雄捐贈口罩給清潔隊。（市議員王立任服務處提供／陳淑娥台中傳真）

市議員王立任與地方企業家王俊雄捐贈口罩給清潔隊。（市議員王立任服務處提供／陳淑娥台中傳真）

為感謝清潔隊員在疫情期間的辛苦及可能染疫的風險，台中市議員王立任與地方企業家王俊雄19日親自捐贈6000片口罩給梧棲、沙鹿、清水區清潔隊，希望充裕數量的口罩能確保清潔隊在執勤時的安全，能夠更安心維護大家的環境。

王立任表示，清潔隊公務繁重，在疫情期間更常要背著笨重的消毒機具負責各地環境消毒，尤其上週微解封後，更需要落實環境清潔，因此特別號召地方企業家王俊雄相挺，捐贈6000片口罩給梧棲、沙鹿、清水區的清潔隊，感謝他們在這段艱辛時刻，默默的為大家付出。

企業家王俊雄指出，在疫情嚴峻之時，清潔隊員每天收垃圾時會近距離接觸民眾，染疫風險較大，為了體恤清潔隊執勤辛苦，特別捐贈口罩補充清潔隊員的防疫物資，讓大家可以安心執勤。

梧棲清潔隊蕭隊長表示，非常感謝王立任議員與企業家王俊雄慷慨捐贈，讓清潔隊員能夠多一層保護，也呼籲因三級警戒的影響，造成民眾垃圾量增加，希望大家做好分類，減少對環境及清潔隊人員負擔。