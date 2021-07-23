維護第一線消防人員執行防疫勤務的安全，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮23日媒合基創建設股份有限公司董事長葉建志，捐贈台中市消防局第八救災救護大隊北屯分隊護目鏡、酒精、血氧機、次氯酸水一批，用行動力挺第一線抗疫人員，讓第一線消防人員能有最強、最有力的保障。

捐贈儀式在北屯區北屯路消防局第八救災救護大隊北屯分隊前舉行，由分隊長江智獻代表受贈。江智獻說，消防救護員專責載送新冠肺炎疑似或確診患者，出勤同仁風險高，捐贈物資都是消防單位最實際需求的，會妥善運用。

立委莊競程表示，第一線消防救護人員防護很重要，敬佩基創建設股份有限公司董事長葉建志，創業有成，秉持「取之於社會，用之於社會」信念，捐贈防疫物資，拋磚引玉。

市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀指出，消防人員為防疫工作奔忙，容易暴露在高風險當中，防疫備配不可少，感謝葉建志董事長捐贈護目鏡30支、40桶酒精與血氧機；他與莊競程服務處也提供次氯酸水數十瓶，希望有完整防護，確保執行勤務的安全。

基創建設股份有限公司董事長葉建志說，防疫期間，社會上有許多善心人士，相繼捐贈防疫物資給第一線執勤人員，讓他很感動，因此決定共襄盛舉，善盡社會責任。