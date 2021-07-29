這一波疫情嚴重衝擊民生經濟，九月就要開學，多名縣議員建議縣政府爭取中央補助國中、小以下學雜費全免。雲林縣長張麗善表示，疫情衝擊家長生計，也造成許多學生無法打工，今（29日）已行文建請中央體恤，大專學生以下到幼稚園都能學雜費全免。

縣議員李明哲日前於教育處在縣議會進行工作報告時，要求該處針對因疫情導致家庭生計陷入困頓者，恐無力負擔國中小學生註冊費、學雜費、交通費、住宿費、膳食費，應向中央反應研商。

連日來多名議員關切，再一個多月就開學，學雜費對許多家庭是一筆不小負擔，希望中央能體恤民情減免或全免。

雲林縣政府今（29日）行文行政院，建請中央110學年度上學期的學雜費全免，以減緩家長及學生經濟壓力，協助渡過難關。

雲林縣國中小學生約4萬8000名，國中雜費約2000元，國小雜費約1000元；公立高中職學生約1萬6000人。

張麗善表示，百業蕭條，家長收入頓減，經濟弱勢學生利用暑期打工賺學雜費機會也銳減，大學、大專生受衝擊也不小，希望中央體恤民情，給予大學、高中職、國中、國小、幼稚園學生下學期學雜費全免。

副議長蘇俊豪29日質詢表示，中央編列8400億元紓困金，雲林有將近50萬戶，申請到紓困的只有2萬戶，比率是4％，雲林縣的家戶收入在全台22縣市是偏低的，台塑企業日前捐10億元給中央專款專用於紓困，希望縣府也能爭取台塑協助；張麗善答詢「我也是正在想」。