中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱表示，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷，兩岸中華兒女應該共同努力，謀求國家統一，撫平歷史創傷。兩岸必須統一，也必然統一，這是民族大義，攸關廣大台胞前途和福祉。

今天（7月23日）上午，主題為「攜手共促 融合發展」的第四屆海峽兩岸青年發展論壇在杭州開幕。來自海峽兩岸的350餘位嘉賓和青年代表相聚一堂，共敘兩岸青年交流合作，共謀兩岸融合發展新篇章。

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋專門向論壇發來賀信，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一，中共浙江省委書記、省人大常委會主任袁家軍，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕會上致辭並出席論壇活動。

洪秀柱表示，要始終團結引導廣大台灣同胞特別是青年一代，認清統一是福、分裂是禍。希望兩岸青年堅持做一個挺直脊梁、堂堂正正的中國人，堅持做兩岸和平發展的使者，堅持兩岸大交流、大合作、大發展，促進兩岸融合發展，攜手共築中國夢。

開幕式上，浙江省新生代企業家聯誼會副會長吳偉、在浙創業台青代表林啓民作了主旨發言。台灣民宿界資深人士蔡幸爵、浙江大學醫學院教授許志宏、北大在讀台籍博士生羅敏純、網絡文學代表人物王泰等作了訪談交流。

去年第三屆海峽兩岸青年發展論壇推出「八項惠及台青舉措」以來，浙江省已在7所大學新建台灣青年創業創新平台、啓動項目20多個，成立了浙台青年企業家聯盟，支持台灣青年參與民宿項目31個、新農村項目37個，吸引800多名台灣青年來浙實習就業，發出「台融卡」2200餘張、授信總額超過6000萬元人民幣。