農業為我國經濟發展的基礎，為提高壯年農民持續從農意願及協助產業轉型升級，挹注農漁業者營農所需資金，農委會修正政策性農業專案貸款辦法，釋出多項利多， 8月1日起，增列年齡逾45歲至55歲以下且申貸前3年均有農業生產事實，並符合特定條件之壯年農民為貸款對象，每一借款人最高貸款額度為500萬元。

農委會指出，這次主要修正內容主要包括提供壯年農民較優惠之貸款條件、提高畜牧產業之貸款額度、增列通過產銷履歷農產品驗證之農民及農企業為貸款對象等，修法受益對象至少2千人以上。

農委會農金局表示，這次修正專案農貸規定，包含放寬貸款對象、調降利率、提高額度規定，重點有三，一是，提供壯年農民優惠貸款，提高持續從農意願，「青年從農創業貸款」修正名稱為「青壯年農民從農貸款」，增列年齡逾45歲至55歲以下且申貸前3年均有農業生產事實，並符合特定條件之壯年農民為貸款對象，每一借款人最高貸款額度為500萬元，其中週轉金最高為100萬元(得循環動用)，貸款利率目前為0.79%，較多數專案農貸之1.04%優惠。

二是，提高畜牧產業貸款額度，因應產業實務需求，農金局指出，「提升畜禽產業經營貸款」之每一借款人最高貸款額度，改善草食家畜經營類、提升養豬經營類及提升家禽產業經營類貸款，由2000萬元調高為4000萬元，週轉金由500萬元調高為1000萬元；禽畜糞堆肥場之畜牧污染防治類貸款，由1000萬元調高為2000萬元；提升畜禽肉品生產經營類貸款，由3000萬元調高為4000萬元；雞蛋友善生產系統類貸款，由3000萬元調高為5000萬元。

三是，增列通過產銷履歷驗證者為貸款對象，加速推動農產品溯源政策，農金局指出，在「輔導農糧業經營貸款」上，增列通過產銷履歷農產品驗證之農民或農民團體為貸款對象，並增訂每一借款人最高貸款額度為1100萬元，其中資本支出最高為800萬元，週轉金最高為300萬元。

在「農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款」，農金局指出，增列通過產銷履歷農產品驗證之農民組織及農企業為貸款對象，產銷經營計畫免專案核准，由貸款經辦機構逕予審核，以簡化申貸程序。依現行規定，每一借款人最高貸款額度為5000萬元，其中週轉金最高為1000萬元(有契作關係者最高為2000萬元)。

農金局進一步說明，為鼓勵優秀人才投入農業工作及落實照顧農漁民之政策，政府長期推動專案農貸，以金融支持農業永續發展，自推動以來，已協助125萬戶農漁業者取得營農所需資金，未來將依循產業政策發展方向及實務需要，持續滾動式檢討專案農貸規定，並透過農業金融部門，提供高效率的農貸服務及融資輔導。