隨著疫苗數量陸續增加，中央疫情指揮中心開放讓更多民眾預約接種，行動不便的民眾及長輩到醫療院所施打疫苗時，需要使用輪椅，但擔心共用輪椅增加染疫風險。為了減輕民眾外出至醫療院所的心理壓力、免除自備輪椅的不便、加強至醫院施打疫苗意願，三陽工業（2206）偕同社團法人親慈慈善會、永青國際同濟會共同捐贈38台輪椅予衛生福利部苗栗醫院。

三陽工業董事長吳清源說，目前仍處於新冠肺炎三級警戒期，必需減少人與人的接觸，民眾對於進入醫療院所及借用輪椅備感壓力，若是有完整消毒的全新輪椅可以使用，就能讓民眾更安心。因此，三陽工業與善心團體共同捐贈附可調式點滴架輪椅三十台、B款附加A款型輪椅七台與高背躺式輪椅一台予部苗醫院。

親慈慈善會理事黃俐荃指出，這些輪椅可以減輕病患的負擔及困擾，讓病患能夠擁有舒適、便利的就醫品質。受到新冠肺炎疫情肆虐影嚮，原訂於5月的捐贈行程，延至本周疫情微解封後，和三陽工業偕同前往部苗醫院送愛，一起為這群辛勤抗疫的醫護人員鼓勵加油。

三陽董事長吳清源特別關心兒童教育，除開辦員工幼兒園，也安排贈送兒童用醫療用品予苗栗縣幼安教養院，其中三台兒童輪椅、洗澡椅及特別為了幼安教養院的院童訂製的早療型站立架與早療型成長擺位椅，特殊造型吸引眾人目光。