慈濟基金會採購500萬劑BNT德國原廠疫苗案，今天宣布已與上海復星完成採購及捐贈合約簽訂。行政院發言人羅秉成今下午舉行記者會表示，捐贈單位慈濟基金會已於今日上午完成捐贈契約簽署手續，未來將與台積電、永齡基金會專案同步到貨，三捐贈單位無條件將全數疫苗交由政府統籌運用。至於慈濟基金會購買疫苗給劑價格以及到貨時程，羅秉成表示，屬於契約保密事項，無法透露，但因疫苗採購數量總計達1500萬劑，合理安排會分批到貨。

羅秉成指出，慈濟基金會於上月23日向衛福部遞件申請，當時台積電、永齡基金會專案因已先推動進行，致未能同時併案處理，經審度評估後，於本月1日決定另成立慈濟捐贈疫苗專案，為加速推動此項專案之進行，本月9日由疾管署先行簽署辦理採購前置作業所需法律文件，以利慈濟基金會後續辦理洽購事宜。因汲取前案的經驗及作法，才能加速在一個月內就完成本專案捐贈契約簽署程序。

羅秉成表示，台積電、永齡基金會、慈濟基金會個採購1500萬劑之BNT疫苗，其捐贈原則、契約架構及條件均相同一致，未來將統一由疾管署併案向食藥署申請EUA 專案輸入許可，同時也會將12至18歲未成年人納入使用對象之範圍內。

另外，經協調三捐贈單位，此1500萬劑疫苗將一併排入製程整體規劃，日後每批疫苗數量即由三捐贈單位平均分配，同步供貨，由中央統籌運用。

至於三捐贈單位是否提出保留部分疫苗數量的要求，羅秉成說，感謝三捐贈單位皆無條件把疫苗全數捐贈給政府，交由中央統籌運用，後續施打的規畫與安排，指揮中心會視到貨時間辦理。