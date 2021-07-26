晶圓代工龍頭台積電（2330）26日召開股東常會，小股東提問詢問台積電為何要採購新冠肺炎BNT疫苗，董事長劉德音表示，台積電十分重視ESG（環境保護、社會責任、公司治理）議題及預算，為了台灣人民健康，在6月8日董事會中就已跟董事討論採購疫苗議題，因為5月下旬已看到台灣確診人數呈現等比級數上升，但疫苗進口及接種來不及，所以思考台積電能做什麼。

劉德音表示，提出採購疫苗的想法後，董事會認為應積極努力進行。事實上，當時不知道是否一定買的到，只能努力去做，後面經過很多困難並一一克服，得到多方面支持，最後找出一條路可以符合法規及成功完成採購。疫苗採購並不是想送就可以送，是台積電團隊日以繼夜找出方法並最後達到。至於疫苗採購金額會在今年ESG費用項目認列，並且經過董事會同意。

劉德音表示，這次疫苗的採購金額非常大，台積電雖然設立慈善基金會及文教基金會，但兩個基金會每年預算有限，無法因應龐大的疫苗採購支出，所以才提到董事會討論。疫苗採購不是用心就好，還需要很多專業支援，包括法務、採購、物流、到營業策略等，整個公司動員才能達到目標，而且不是想捐就捐的問題，最主要問題是能否買得到疫苗。

劉德音表示，台積電採購BNT疫苗一事塵埃已落，現階段會努力早一點把疫苗進口台灣，因為全球疫情現在又開始急劇向上發展，台積電會努力早點採購到疫苗，早點施打在台灣人民身上。