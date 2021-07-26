台積電(2330)捐贈500萬劑BNT疫苗作為防疫使用，董事長劉德音今天表示，疫苗不是想捐就捐，主要是能不能買到，要有很多專業，現在希望採購到的疫苗早點進入台灣。另外，因該筆費用金額龐大，將在台積電財報的業外費用項目提列。

台積電今天召開股東常會，針對股東關心疫苗捐贈一事，劉德音說，當5月看到確診人數呈幾何級數往上增加，台積電便開始評估能做什麼事。為了台灣人民健康，在6月董事會已就疫苗捐贈充分討論，並獲董事會支持。

劉德音表示，當時不一定能夠買得到疫苗，台積電仍積極去做，經過很多很多困難都一一克服，得到多方面支持，終於找出一條路，在法規上能夠成功。

劉德音說，疫苗不是想捐就捐，還要有很多專業，有法務、採購、物流與營業策略人員組成一個很大團隊，需要整個公司動員才能達成。目前全世界疫情又開始升溫，希望採購到的疫苗能早點進入台灣。

劉德音說，這次疫苗捐贈金額非常大，台積電文教基金會及台積電慈善基金會預算無法應付。台積電財務長黃仁昭表示，將會在業外損益項目提列，包含疫苗採購、必要冷鏈物流及處理服務、保險等，台積電捐贈金額不超過1.75億美元。